The Seven Deadly Sins: l'autore di Seven Days, Yō Kokikuji, annuncia un nuovo manga

Il numero di ottobre dello Shonen Magazine Edge di Kodansha ha annunciato che Yō Kokikuji inzierà la pubblicazione del nuovo manga Suiyō Kyōdai (I fratelli mercoledì) nel prossimo numero in uscita il 17 ottobre. L’annuncio comprende anche la citazione “cucinare unisce i fratelli”.

La trama del manga si incentra su una donna e suo fratello tredicenne che resta da lei ogni mercoledì.

Kokikuji ha pubblicato su Shonen Magazine Edge anche Gekikara Jōsama wa Jibun o Basshitai (La donna estremamente piccante che voleva punirsi), la cui pubblicazione è iniziata nel settembre 2017 ed è finita a gennaio 2019.

Kokikuji ha annunciato anche The Seven Deadly Sins: Seven Days - Il ladro e la Santa, l’adattamento del manga di Mamoru Iwasa, Nanatsu no Taizai: Seven Days (The Seven Deadly Sins: Seven Days), una novel spinoff pubblicata nel Shonen Magazine Edge da gennaio 2017 a settembre 2017.

Kodansha ha pubblicato la seconda e ultima raccolta a gennaio 2017 e Kodansha Comics ha rilasciato entrambi i volumi del manga in inglese.

In attesa di saperne di più sulla storia dei due fratelli rimaniamo con le dita incrociate per una eventuale pubblicazione italiana. Intanto, vi proponiamo la nostra recensione di The Seven Deadly Sins.