The Seven Deadly Sins: l'autore ha svelato quale sarà l'ultimo volume?

Da diversi mesi, The Seven Deadly Sins si sta avvicinando sempre di più al finale. Dopo ben sette anni di pubblicazione, il manga di Nakaba Suzuki è diventato tra i più famosi del decennio coinvolgendo sempre più lettori e spettatori, che però a breve saranno costretti ad assistere alla conclusione dell'opera.

Questa sembrava essere ormai giunta con i capitoli tra il 305 e il 310, che però nascondevano alcuni colpi di scena che hanno portato The Seven Deadly Sins a proseguire ancora fino ad adesso. Weekly Shonen Magazine ha pubblicato il capitolo 330 in questi giorni e il commento dell'autore presente nell'apposito spazio sulla rivista ha spiegato chiaramente ai lettori che The Seven Deadly Sins avrà un volume 40 e un volume 41.

Il commento, che potete trovare in originale in calce, si concentra su alcuni contenuti extra e versioni limitate di questi due volumi. Con il capitolo 330, The Seven Deadly Sins è entrato nel pieno del volume 40, e la presenza del volume 41 fa capire che il manga durerà perlomeno altre 13 pubblicazioni, quindi all'incirca tre o quattro mesi. Le ultime svolte fanno pensare che però stavolta sia davvero la fine, a meno che Nakaba non decida di prolungare ulteriormente l'opera con sviluppi imprevisti e che creino un'intera saga inedita.

The Seven Deadly Sins: Wrath of Gods è la terza stagione animata dell'opera ed è stata pubblicizzata come l'ultima, pertanto potrebbe già avere in previsione di adattare anche gli ultimi due volumi non ancora pubblicati.