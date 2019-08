The Seven Deadly Sins: nel capitolo 323 arriverà la carta vincente per la guerra?

La Guerra Sacra continua ed è ormai nella sua fase finale. Dopo un primo arco narrativo focalizzatosi sulla sconfitta dei Dieci Comandamenti, Nakaba Suzuki ha deciso di orientare The Seven Deadly Sins su uno scontro diretto con il Re dei Demoni. Meliodas dovrà quindi fare di tutto per abbattere il padre, ma è possibile nelle sue condizioni?

I primi spoiler sul capitolo 323 di The Seven Deadly Sins ci mostrano innanzitutto la pagina di copertina del nuovo appuntamento settimanale. Dopo l'Escanor della scorsa volta, è il turno di Zeldris, il fratellino di Meliodas che viene disegnato come uno studente liceale, con uno sguardo tranquillo e placato.

Le prime notizie sul capitolo vero e proprio invece si basano su un riassunto spuntato in rete "Per salvare suo fratello, Meliodas deve usare le parole giuste, ma arrivano ostacoli inaspettati lungo la strada... Intanto i Seven Deadly Sins continuano la loro battaglia contro il Re dei Demoni e una presenza imprevista emerge nel bel mezzo della lotta sanguinosa. Quale sarà la carta vincente di questa guerra?"

Il testo si riferisce probabilmente a una prima parte incentrata nello spirito di Zeldris, dove Gowther aveva portato Meliodas sul finire del capitolo 322, e poi una parte incentrata su Gelda, la vampira che si è vista arrivare nelle ultimissime pagine. Questo viene confermato da ulteriori pagine pubblicate in rete e che potete osservare, in lingua portoghese, nel tweet in calce.

The Seven Deadly Sins si sta per concludere e i fan hanno già precisato quali sono i loro personaggi preferiti.