The Seven Deadly Sins: il capitolo 325 si mostra nei primi spoiler

Il combattimento di The Seven Deadly Sins che sta scrivendo e pubblicando attualmente Nakaba Suzuki potrebbe essere quello finale della serie. Meliodas e i suoi compagni stanno cercando di tenere duro e trovare un modo per sconfiggere quello che sembra un nemico invincibile, ma gli ultimi avvenimenti potrebbero aiutare la vittoria dei protagonisti.

Meliodas è entrato nello spirito di Zeldris e, insieme a Gelda, ha provato a liberare il fratellino dagli influssi malefici del Re dei Demoni. Il capitolo 324 di The Seven Deadly Sins ci aveva mostrato questi avvenimenti nel mondo spirituale, con il capitano dei peccati capitali che lasciava poi il luogo una volta raggiunto l'obiettivo.

Intanto, gli spoiler del capitolo 325 di The Seven Deadly Sins ci fanno capire che le prossime quindici pagine pubblicate su Weekly Shonen Magazine saranno ambientate nuovamente all'esterno. King, Ban ed Escanor stanno tenendo botta ai pressanti attacchi del Re dei Demoni, il quale cerca di mirare anche alle retrovie e, specie, ad Elizabeth. Quando questa viene sbalzata via e presa di mira da un attacco imponente, Meliodas si risveglia in tempo e riesce a deviarlo, facendolo rimbalzare verso il nemico demoniaco.

Adesso i quattro combattenti affrontano in una nuova fase il Re dei Demoni, mentre alle loro spalle Diane si sta preparando ritornando nella sua forma gigante. Mentre King devia gli attacchi che prendono la sua ragazza come bersaglio, la gigantessa si prepara a lanciarsi all'attacco. The Seven Deadly Sins tornerà col capitolo 326 la prossima settimana, mentre nei prossimi mesi tornerà anche l'anime The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, terza e ultima stagione che adatterà la storia fino alla conclusione.