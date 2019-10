The Seven Deadly Sins: copertina per l'anime e ben 33 milioni di copie vendute!

Uno dei manga che più ha segnato il decennio 2010-2019 è The Seven Deadly Sins. Manga di Suzuki Nakaba, si avvicina settimana dopo settimana alla conclusione. Ora però è in arrivo anche la terza e ultima stagione animata, celebrata dalla rivista con una copertina e un capitolo speciale dedicato a Escanor. Ma non è finita qui.

Come potete vedere in calce, Weekly Shonen Magazine numero 44 ha dedicato la copertina della propria rivista a The Seven Deadly Sins. I motivi dei festeggiamenti sono tanti e non solo legati all'anime The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods in arrivo: la Kodansha ha rivelato infatti i dati di vendita complessivi della serie, e sono staordinari.

The Seven Deadly Sins ha venduto complessivamente 33 milioni di copie, articolati tra i volumi della serie principale, gli spin-off e le light novel. Un risultato ottimo per il manga, che questa settimana ha messo in scena il capitolo speciale dedicato a Escanor. Proprio di questo, potete vedere in calce la prima pagina a colori che narra uno dei retroscena dedicati al personaggio tra i più forti e amati di The Seven Deadly Sins.

La storia di The Seven Deadly Sins tornerà a dipanare la propria trama la prossima settimana, tornando allo scontro col Re dei Demoni.