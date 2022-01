The Seven Deadly Sins: un cosplay di Elizabeth Liones affascinante e intrigante

La storia di Elizabeth Liones è stata lunga, anzi lunghissima. Dietro la facciata di principessa sedicenne del regno di Liones in realtà si nasconde molto di più, una storia che risale a millenni prima dell'inizio della storia di The Seven Deadly Sins, una storia di amore e maledizioni che la legano indissolubilmente a Meliodas.

La dea bandita e maledetta rimane comunque a capo del regno di Liones alla fine di The Seven Deadly Sins, anche se diventando madre di Tristan, prossimo protagonista di un film tutto suo che sarà disponibile su Netflix. Elizabeth continua a mantenere un aspetto giovanile nonostante gli anni che passano, identico a quello con cui fece il suo esordio in The Seven Deadly Sins.

La ragazza viene sempre ricordata come nei primi episodi, con i capelli argentei lunghi che coprono un occhio, la camicetta rosa adornata con un fiocco blu e una gonna dello stesso colore, attirando più avventori al Boar Hat. Quella versione di Elizabeth Liones prende vita con questo cosplay di Saki, una cosplayer giapponese capace di preparare il personaggio al meglio ma dandogli anche un tocco in più di ammiccamento.

Per chi preferisce la principessa in altri abiti, ecco un cosplay di Elizabeth Liones adatto per Natale.