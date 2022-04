The Seven Deadly Sins: un cosplay di Elizabeth Liones che attiva i poteri divini

Quella di The Seven Deadly Sins è una storia che si propaga per millenni. Non è infatti l'incontro tra la principessa Elizabeth Liones e il fuorilegge Meliodas dei sette peccati capitali a far iniziare questo racconto millenario. È stato invece l'incontro tra i due ai tempi della Guerra Sacra, quando una dea e un demone si innamorarono.

Il loro racconto si è concluso e adesso toccherà alle nuove generazioni darsi da fare, su Netflix con il film Grudge of Edimburgh e in formato manga con il sequel Four Knights of Apocalypse. Non può essere dimenticato il contributo della vecchia guardia nella formazione del mondo attuale. Elizabeth Liones è stata importante per il decorso dell'avventura nel presente di The Seven Deadly Sins, decisiva in tanti momenti, in particolare grazie ai suoi poteri curativi da dea.

Inizialmente non si conosceva la vera identità di Elizabeth Liones, soltanto dopo è stato reso noto che si tratta dell'incarnazione dell'amata di Meliodas, costretta a un ciclo eterno di morte e rinascita. Nel cosplay di Elizabeth Liones creato da LunaSenpia, la ragazza è ancora all'inizio del suo viaggio, con il vestito rosa che l'ha resa famosa, ma sotto la frangia grigia l'occhio non è azzurro come l'altro, ma inizia già a far notare l'iride gialla come quella delle dee.