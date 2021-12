The Seven Deadly Sins: un cosplay di Elizabeth Liones pronta per Natale

Nakaba Suzuki è uno di quei mangaka che si diverte nel cambiare outfit ai propri personaggi durante la serializzazione. In The Seven Deadly Sins ci sono infatti alcuni dei protagonisti, in particolare le ragazze, che cambiano abbigliamento nel corso della serie. Dato che succede con tutte, non poteva non capitare anche a Elizabeth.

La principessa del regno di Liones arrivò con un'armatura al cospetto del peccato del drago Meliodas, dando inizio all'avventura di The Seven Deadly Sins, ma non vanno poi dimenticati abiti come quello da cameriera del Boar Hat, il vestito scuro a pezzo unico e tanti altri ancora, considerando anche le versioni delle altre Elizabeth del passato. Ci sono però versioni disponibili tramite progetti collaterali di The Seven Deadly Sins.

Nel materiale promozionale dedicato alla serie non mancano le Elizabeth Liones in versione natalizia, che appaiono puntualmente verso la fine dell'anno. La cosplayer Marta Gonzalez approfitta dell'arrivo di dicembre per vestire di rosso e bianco in questo cosplay di Elizabeth pronta per Natale.

Non mancano però i classici cosplay di Elizabeth da cameriera oppure le tante sfaccettature dell'armadio della principessa nei cosplay di Anastasia Komori a tema The Seven Deadly Sins.