The Seven Deadly Sins: un cosplay di Elizabeth è pronto a servirvi al Boar Hat

Il viaggio di The Seven Deadly Sins ha inizio formalmente nel momento in cui Meliodas ed Elizabeth si incontrano al Boar Hat. La principessa di Liones era decisa a salvare il suo regno, anche a costo di radunare i leggendari ricercati dei sette peccati capitali, e proprio Meliodas era uno di loro. Da quel momento in poi, i due viaggiarono insieme.

Di conseguenza Elizabeth, una principessa, si ritrovò anche a fare da cameriera al Boar Hat, la taverna itinerante gestita da Meliodas e posta sulla schiena della mamma di Hawk. Solitamente vestita con un vestito rosa e una gonna blu, con una calza indossata soltanto su una coscia, l'allegra principessa girerà per il locale servendo birra.

La cosplayer russa Myouchikurinx ha vestito i panni proprio della principessa e ha deciso di calarsi nella versione da cameriera. Il cosplay di Elizabeth Liones da The Seven Deadly Sins visibile nelle due foto in basso è quindi pronto per servirvi con un bel boccale di birra. I dettagli principali del personaggio, dal vestito ai lunghi capelli bianchi, sembrano essere stati tutti centrati, cosa ne pensate?

Non rivedremo di nuovo Elizabeth in altre stagioni di The Seven Deadly Sins, con l'ultima storia dei sette peccati che è stata il film Cursed by Light.