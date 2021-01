The Seven Deadly Sins: un cosplay esuberante di Diane dei sette peccati capitali

Il mondo di The Seven Deadly Sins ruota intorno a un gruppo di personaggi chiamati proprio Sette Peccati Capitali. Questi sono del genere più disparato e vanno dai normali umani con poteri speciali a giganti, fate e creature ancora più particolari. Oltre il protagonista e capo del gruppo Meliodas, conosciamo anche Diane la gigantessa.

Ha da poco debuttato The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement, quarta e ultima stagione dell'anime, in Giappone e ciò ci ha permesso di rivedere questi personaggi e anche Diane. Nella lunga serie di Nakaba Suzuki è stata lei il primo dei sette peccati capitali ad essere ritornata all'ovile. La conosciamo per la sua stazza, tipica della sua razza, ma anche per la sua enorme forza e per l'utilizzo della magia della terra tramite la danza dei giganti.

I fan di The Seven Deadly Sins la amano però anche per il carattere e per la sua bellezza. L'abbiamo sempre vista indossare una tuta arancione, delle grosse polsiere azzurre e con i capelli avvolti in due codini laterali. Tutte queste caratteristiche sono state riprese dalla cosplayer Suaki Rin, che ha postato sul proprio account Instagram tantissime foto con il cosplay di Diane che ha realizzato. In basso potete osservare il ricco set di fotografie sul personaggio, che poi tornerà anche nel nuovo film The Seven Deadly Sins: Cursed By Light.