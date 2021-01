The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, annunciato il nuovo film della saga

La saga di The Seven Deadly Sins va avanti da molto tempo con la sua trasposizione animata. Infatti, anche se il manga si è concluso ad inizio dello scorso anno, l'anime è in corso e ha da poco esordito con la sua quarta stagione, intitolata The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement. Questa sarà l'ultima in base a quanto dichiarato finora.

In attesa di vedere adattata in anime l'ultima parte della storia, a sorpresa è stato annunciato un nuovo progetto riguardo quest'opera. Infatti, l'account ufficiale Twitter dell'anime di The Seven Deadly Sins ha rivelato di star lavorando a un lungometraggio animato.

Come si può vedere nel tweet in basso, è ufficiale la produzione di The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, secondo film della saga e che sarà proiettato nelle sale cinematografiche giapponesi nell'estate 2021. Presumibilmente sarà ancora lo studio DEEN a occuparsi del film, mentre è stato rivelato che anche Nakaba Suzuki, il mangaka della storia originale, prenderà parte alla produzione, fornendo il materiale di sceneggiatura per questo sviluppo completamente originale.

Di conseguenza quella di The Seven Deadly Sins: Cursed by Light potrebbe essere una trama sì originale ma che si ricollega agli eventi della storia e che potrebbe fungere da collegamento col sequel The Four Knights of Apocalypse, oppure mantenere il suo tono non canonico come capitò per il primo film della saga The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky.