The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, come farà QUEL personaggio a tornare dalla morte?

Dragon's Judgement, quarta e ultima stagione dell'anime di The Seven Deadly Sins, è arrivato a metà della sua trasmissione. La storia dei peccati di Nakaba Suzuki non si concluderà però con questa serie, dato che è arrivato a sorpresa l'annuncio di The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, un lungometraggio che sarà proiettato in estate in Giappone.

Con una storia completamente originale e supervisionata dal mangaka Nakaba Suzuki, The Seven Deadly Sins: Cursed by Light sarà ambientato successivamente agli eventi finali del manga e dell'anime. Tuttavia c'è un particolare che è stato notato che potrebbe portare a problemi di incoerenza nella trama del mondo fantastico dei peccati capitali. Attenzione spoiler sugli eventi finali del manga di The Seven Deadly Sins dal prossimo paragrafo.

Sia nelle locandine che nei trailer di The Seven Deadly Sins: Cursed by Light finora mostrati sul sito ufficiale del film è apparso un certo personaggio: Escanor. Un personaggio che non dovrebbe poter apparire nella pellicola dato che Escanor muore subito dopo la battaglia finale e non ha quindi il tempo di partecipare alla cerimonia di matrimonio di King e Diane.

Come fa Escanor quindi ad apparire sulle locandine e nei trailer? In attesa di ulteriori dettagli o dell'arrivo del film nelle sale, ci sono varie possibilità. L'apparizione è stata scelta per non fare spoiler su chi morirà alla fine dell'anime di The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement, e pertanto Escanor non apparirà nel film se non in qualche flashback. Un'altra possibilità è che l'anime prosegua lungo un altro percorso e per questo l'umano con la Grazia Solare non perirà alla fine dello scontro con il Re dei Demoni, partecipando quindi al matrimonio dei propri amici.

L'ultima possibilità, e probabilmente quella che farebbe più inferocire i fan, sarebbe quella di riportare in vita Escanor durante la crisi che coinvolgerà fate e giganti. Quale di queste tre sarà lo scopriremo soltanto nei prossimi mesi con l'arrivo di The Seven Deadly Sins: Cursed by Light nei cinema nipponici.