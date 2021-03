The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, il film ha una data di uscita

Da gennaio è in pubblicazione la quarta stagione di The Seven Deadly Sins, sottotitolata Dragon's Judgement. Meliodas ed Elizabeth sono all'ultima sfida che ci accompagnerà fino alla fine della stagione primaverile. 24 episodi totali che chiuderanno la storia dell'opera, almeno quella basata sul manga di Nakaba Suzuki conclusosi lo scorso anno.

Infatti la storia vera e propria di questi personaggi durerà qualche mese in più grazie a un progetto inedito. Dopo la quarta stagione dell'anime, in estate, esordirà nei cinema giapponesi il film The Seven Deadly Sins: Cursed by Light che sarà prodotto da Studio DEEN. Inizialmente, era stata rivelata una finestra di uscita per il film, ovvero estate 2021.

Nelle ultime ore però la casa editrice Kodansha ha confermato la data di uscita precisa di The Seven Deadly Sins: Cursed by Light. La pellicola esordirà nelle sale giapponesi il 2 luglio 2021, quindi a metà della stagione estiva. Ora resta solo da conoscere quali saranno gli argomenti del film, i personaggi coinvolti e quanto del nuovo racconto sarà scritto da Nakaba Suzuki.

The Seven Deadly Sins intanto sta continuando con la quarta stagione, che al momento sta coinvolgendo le battaglie di Meliodas col Re dei Demoni, e le battaglie dei The Seven Deadly Sins contro Zeldris e Mael.