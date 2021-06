The Seven Deadly Sins: Cursed by Light si mostra in un trailer, il film uscirà il 2 luglio

Studio Deen ha recentemente pubblicato un nuovo teaser per The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, il film sequel dell'anime di The Seven Deadly Sins scritto dall'autore del manga Nakaba Suzuki. Il nuovo trailer dura circa un minuto e include qualche spoiler per chiunque non abbia visto la Stagione 4, che vi ricordiamo essere in arrivo su Netflix.

Il teaser vede come protagonisti Zeldris e Gelda, uniti dopo gli avvenimenti dell'ultimo arco narrativo dell'opera magna di Suzuki. Il video mostra un divertente siparietto con Zeldris che cattura un enorme pesce e si prepara a cucinarlo per Gelda, finché all'improvviso non appaiono Meliodas ed Elizabeth, invitati dalla vampire per cenare insieme. La reazione di Zeldris, ovviamente, è tutto un programma.

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light è ambientato subito dopo la conclusione della storia principale, e vede i Peccati Capitali riuniti per festeggiare un matrimonio. Durante la festa, un esercito composto da fate e giganti si presenta al cospetto dei Peccati Capitali: a guidarlo è Dahlia, ex conoscenza di Meliodas tornato per rivendicare il suo trono ed eliminare King.

E voi cosa ne pensate? Guarderete questo film? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui voleste saperne di più invece vi rimandiamo al trailer dello scorso aprile, in cui potete vedere l'antagonista e scoprire tanti altri dettagli.