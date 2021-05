The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, mostrato in anteprima il design di due antagonisti

Il film sequel dell'anime di The Seven Deadly Sins uscirà il 2 luglio in Giappone, e oggi, a poco meno di due mesi di distanza dal grande debutto, l'autore Nakaba Suzuki ha mostrato in anteprima il design di due antagonisti. I due demoni serviranno Zeldris nella nuova pellicola, e il mangaka ha rivelato di averli disegnati basandosi sui volti dei due doppiatori.

I comici Akira Kawashima e Yusuke Inoue hanno prestato volto e voce ai nuovi personaggi, e in calce potete dare un'occhiata al risultato. "Volevo che i due antagonisti assomigliassero alla controparte reale", ha dichiarato l'autore del manga Nakaba Suzuki, "ho disegnato Kawashima-san pensando a un demone con una bellissima voce, e Inoue-san come uno dalle sembianze più scherzose. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale!".

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light racconta il prosieguo delle avventure dei sette peccati capitali subito dopo la conclusione della quarta stagione, The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement, attualmente in corso e ormai prossima alla conclusione. Studio Deen torna a curare le animazioni, con Takayuki Hamana alla direzione e Rintarou Ikeda alla sceneggiatura.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il design dei due demoni? Ditecelo nei commenti! Per maggior informazioni sul film, invece, vi lasciamo all'ultimo trailer ufficiale di The Seven Deadly Sins: Cursed By Light.