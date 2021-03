The Seven Deadly Sins Cursed by Light: presentati nuovi personaggi e la madre di Elizabeth

Dopo tre stagioni, l'anime di The Seven Deadly Sins è alle prese con Dragon's Judgement, attualmente in corso in Giappone e che sarà la penultima fase della storia dei peccati capitali. Pur adattando fino alla fine la storia del manga, l'anime presenterà anche dei contenuti inediti con il film The Seven Deadly Sins: Cursed by Light.

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light arriverà nel 2021 e coinvolgerà i sette peccati capitali nella loro ultima missione, una storia originale e a cui prenderà parte anche il mangaka Nakaba Suzuki. Il sito ufficiale del lungometraggio animato ha rivelato che ci saranno alcuni personaggi nuovi ma anche un ritorno.

Sono stati infatti annunciati i doppiatori per due demoni: Akira Kawashima (membro del duo comico Kirin) e Yusuke Inoue (membro del duo comico NON STYLE) avranno il ruolo di due demoni che servono Zeldris, membro dei dieci comandamenti, con i design dei due disponibili in calce che sono stati creati appositamente da Suzuki per riflettere le caratteristiche dei doppiatori. Ci sarà a sorpresa anche il ritorno della madre di Elizabeth, la Divinità Suprema, che nell'anime finora non aveva una voce. A prestare la sua sarà Kana Kurashina.

La storia originale di The Seven Deadly Sins: Cursed by Light rivedrà quindi ancora una volta sia i demoni che le dee.