The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, trailer ufficiale e locandina per il film inedito

L'avventura dei peccati capitali di The Seven Deadly Sins è alle prese con l'ultima stagione, arrivata ormai a metà. Tuttavia, dopo l'ultima battaglia che li aspetta alla fine di questo ciclo di episodi, ci sarà spazio per un'altra storia completamente inedita. Infatti esordirà The Seven Deadly Sins: Cursed By Light al cinema.

Il sito ufficiale di The Seven Deadly Sins: Cursed By Light (Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi in originale) ha presentato il primo vero trailer sul film in arrivo questa estate. Ambientato successivamente alla serie attualmente in corso, nel minuto e mezzo di video scopriamo che ci sono i preparativi per il matrimonio tra Diane e King, cosa che unirà definitivamente i clan di giganti e fate. Ma qualcosa andrà storto a causa del ritorno di Dahlia, secondo Fairy King, e Dabuzu, un gigante e maestro artigiano.

I due nuovi personaggi saranno doppiati rispettivamente da Yuchi Nakamura e Shinichiro Kamio, col duo che si aggiunge ai personaggi già rivelati come la madre di Elizabeth e i demoni inediti. La theme song del film sarà "Sono Saki no Hikare e" (Verso la Luce), cantata dal vocalist Akihito Okano della band Porno Graffiti. In basso invece è disponibile la locandina di The Seven Deadly Sins: Cursed By Light, disegnata dal mangaka Nakaba Suzuki.