The Seven Deadly Sins: titolo e data d'uscita e della terza stagione su Netflix

Nonostante l'ultima stagione di Seven Deadly Sins abbia infranto le aspettative dei fan, presentando un comparto tecnico non all'altezza, lo show è stato rinnovato per una quarta stagione. Nel frattempo, la terza approderà sulla piattaforma streaming di Netflix il prossimo 6 agosto

La serie si intitola The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods, una denominazione che non si discosta eccessivamente da quella giapponese. Sin dal primo giorno di trasmissione, saranno disponibili alla visione tutte e 24 le puntate. Le recensioni dello show non sono state propriamente positive; molti hanno criticato la qualità delle animazioni e il ritmo, non esattamente calibrato, degli episodi.

Probabilmente il parere di coloro che vi si approcceranno per la prima volta non sarà troppo distante da queste opinioni. Alcuni episodi della terza stagione hanno dato vita a dei veri e propri "meme" sui social media. Sfortunatamente le incertezze tecniche sono da imputare alla difficile gestione dell'anime, affidato prima allo Studio Deen e in seguito a uno studio minore, Marvy Jack. Ciononostante, la serie è stata rinnovata per una quarta e ultima stagione, in arrivo nel 2021.

The Seven Deadly Sins: recensione del manga di Nakaba Suzuki. Escanor di The Seven Deadly Sins diventa virale con una fan art realistica.