The Seven Deadly Sins: una Elizabeth estremamente sexy nel cosplay di Daria Flora

Uno dei primi personaggi presentati in The Seven Deadly Sins, manga di Nakaba Suzuki poi diventato anche anime, è stato quello della principessa Elizabeth di Lioness. La ragazza è andata in cerca di alcuni guerrieri chiamati Sette Peccati Capitali per poter salvare il suo regno e grazie a questa ricerca inizierà un lungo viaggio con Meliodas.

Nel corso del manga di The Seven Deadly Sins, vediamo Elizabeth vestita in tantissimi modi, a seconda del momento. Tra la divisa da cameriera del Boar Hat alla calzamaglia scura che mette in risalto tutte le sue forme, i fan hanno potuto rifarsi gli occhi più volte grazie al fisico della principessa. Anche dopo la fine di The Seven Deadly Sins il personaggio è amato e per questo la cosplayer Daria Flora ha deciso di interpretarla.

In basso possiamo vedere un post con ben due cosplay di Elizabeth da The Seven Deadly Sins. La ragazza nella prima foto indossa la calzamaglia scura con cui si mette particolarmente in risalto il lato B, mentre nella seconda foto Elizabeth indossa uno dei costumi più classici, quello con la camicetta rosa a giromaniche, la cravatta blu e una cortissima gonna, senza poi contare calza su una gamba e scarpe di colori diversi. A completare il tutto, c'è la parrucca con i capelli bianco verdastri.

Rivedremo Elizabeth in The Seven Deadly Sins 4: Dragon's Judgement, la cui uscita è prevista per il prossimo gennaio.