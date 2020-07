The Seven Deadly Sins: Elizabeth diventa sexy col cosplay di Alegrachan

Ci sono certi titoli che, nonostante si concludano, rimangono nel cuore di diversi fan per diversi anni. The Seven Deadly Sins è uno di questi che, anche a causa della longevità della produzione e di un anime che ne ha aumentato la popolarità, è ancora molto noto anche dopo il recente finale che rimanda al sequel The Four Knights of Apocalypse.

L'epopoa di Meliodas ed Elizabeth è durata da fine 2012 a inizio 2020, oltre sette anni e mezzo di pubblicazione quindi per il manga di Nakaba Suzuki. The Seven Deadly Sins si è concentrato molto sul duo di protagonisti, vittime di eventi che vanno avanti da migliaia di anni. Nel corso della storia, l'autore ha sempre rinfrescato il look di questi personaggi cambiando anche vestiario. Un esempio è Elizabeth, vista per lungo tempo con un abito rosa e una gonna scura, ma che in certi momenti si è presentata anche con altri abiti.

Uno di questi è un body nero molto attillato, simile a un costume da bagno a un pezzo, che lascia vedere perfettamente le forme piacenti della protagonista di The Seven Deadly Sins. La bella cosplayer Alegrachan ha indossato questo body e, insieme a una parrucca e qualche altro dettaglio, si è trasformata in Elizabeth da The Seven Deadly Sins. In basso potete osservare la foto, vi convince?

Non perdetevi la nostra recensione di The Seven Deadly Sins.