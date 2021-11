The Seven Deadly Sins, Escanor è il dominatore del sole in questa figure da quasi 900 euro

La saga di The Seven Deadly Sins ha goduto di particolare fortuna in quanto uno dei capisaldi della rivista Weekly Shonen Magazine e, di conseguenza, del colosso editoriale Kodansha. Questo ha garantito alla serie diverse stagioni dell'adattamento animato nonché lungometraggi originali.

Da diverse settimane si vociferava di un possibile annuncio dell'anime di The Four Knights of the Apocalypse, sequel spin-off della trama originale del gioiellino di Nakaba Suzuki. In realtà, dunque, la produzione ha svelato un nuovo film in collaborazione con Netflix intitolato The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, lungometraggio che pare sarà interamente realizzato con la computer grafica.

Attualmente sappiamo che la pellicola sarà divisa in due parti che usciranno entrambi durante il corso del 2022 e, inoltre, che il ruolo di protagonista sarà affidato a Tristan, il figlio di Meliodas ed Elisabeth. Non sappiamo se i 7 Peccati Capitali faranno o meno la loro comparsa, tuttavia E-T Studio ha già realizzato un modellino di scala a tema per supportare il nuovo progetto. La figure in questione è dedicata ad uno dei protagonisti, il peccato dell'orgoglio Escanor, e potete apprezzare la statuetta grazie alla galleria di immagini allegate in calce alla notizia. Il modellino in scala è alto 56cm e l'attenzione ai dettagli giustifica l'imponente costo di 890 euro, di cui 250 da spendere al momento del preordine. La consegna, tuttavia, si farà attendere almeno fino alla fine del secondo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate della statuetta di E-T Studio, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.