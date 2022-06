The Seven Deadly Sins, Escanor esiste: il perfetto cosplay di Mike O'Hearn

Nakaba Suzuki è attualmente impegnato sul sequel di The Seven Deadly Sins, tuttavia gli appassionati non hanno dimenticato il gioiellino che l'ha reso celebre in tutto il mondo. Ancora oggi, infatti, continuano a conquistare la community diverse iniziative a tema e manifestazioni di creatività.

Tra i personaggi più apprezzati dell'intero franchise spicca senza alcuna ombra di dubbio Escanor, il peccato di Superbia, forte di alcuni modellini in scala davvero particolari come questa figure da 900 euro di E-T Studio. Persino il celebre doppiatore Italiano, Maurizio Merluzzo, ha omaggiato il personaggio in un fedele cosplay originale.

Ma a proposito di interpretazioni personali realistiche, non possiamo non condividere con voi la geniale creazione di Mike O'Hearn, un atleta professionista del mondo fitness nonché influencer con i suoi 2 milioni di follower su Instagram, che ha di fatto ricreato nella realtà il noto Cavaliere. Il suo epico cosplay in questione, che potete ammirare a dovere in calce alla notizia, è stato molto apprezzato per l'attenzione ai dettagli e per un fisico che sembra completamente coerente con quello di Escanor.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione di Mike O'Hearn, la ritenete abbastanza simile all'originale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito box dedicato qua sotto.