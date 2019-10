The Seven Deadly Sins: Escanor si infiamma negli spoiler del capitolo 328

Sta per arrivare la nuova stagione di The Seven Deadly Sins, mentre il manga si avvicina sempre di più alla fine. Nella scorsa settimana abbiamo visto la storia di Escanor e il suo ingresso nel gruppo dei Sette Peccati Capitali. Cosa avrà in serbo Nakaba Suzuki per il capitolo di questa settimana?

Il capitolo 327 di The Seven Deadly Sins ci aveva mostrato una nuova prosecuzione dello scontro tra il Re dei Demoni ed Escanor. Nella sua forma The One, nonostante il pericolo e il rischio di morte, Escanor è riuscito a tenere testa al nemico fino allo scadere del minuto di mezzogiorno. Tuttavia, non è arretrato e ha superato il proprio limite, bloccando il Re.

Nel nuovo capitolo 328, che sarà pubblicato proprio in concomitanza con l'arrivo in TV di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, si riprende lo scontro con Escanor il quale non riceve danni dai colpi del Re dei Demoni, mentre egli, con una scarica di pugni possenti, spazza via l'avversario.

I Sins però sono preoccupati per lo stato di salute del loro compagno e decidono quindi di lanciarsi anche loro all'assalto. Mentre Meliodas tenta di fermare l'autodistruzione di Escanor, il Re dei Demoni inizia a sferrare un nuovo attacco oscuro. Stavolta però tutti e 7 i ragazzi del gruppo si lanciano all'attacco, decidendo di non lasciare più da solo il compagno dal Peccato del Leone.

Il Re dei Demoni subisce tutti gli attacchi, mentre il gruppo si riconcilia. Quale sarà l'esito della battaglia?