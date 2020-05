The Seven Deadly Sins: Escanor diventa virale con una fan art realistica

Il manga di Nakaba Suzuki ha salutato da qualche mese i fan con alcuni capitoli che hanno lanciato il sequel The Four Knights of Apocalypse. Non solo, perché ad accompagnare gli ultimi volumi c'è anche il nuovo dato di vendita di The Seven Deadly Sins, a testimoniare quanto sia stata popolare l'opera nel corso degli ultimi otto anni.

I Sette Peccati Capitali sono risultati tutti tra i personaggi più popolari, ma uno di essi ha bucato le pagine sin dalla sua prima apparizione: è il peccato di Superbia, il Leone Escanor. Apparso nella seconda saga di The Seven Deadly Sins, per il suo strapotere Escanor è stato spesso apprezzato dai fan. L'appassionato di The Seven Deadly Sins e artista dk_reset ha postato su Reddit un'immagine che ha raccolto un ottimo interesse da parte della community e che potete vedere in calce.

Nel disegno realizzato vediamo un Escanor rappresentato in modo molto realistico. Sono tanti i dettagli nascosti nell'artwork, tra ferite e ustioni, giochi di luce e ricami particolari dei vestiti. L'uomo indossa la giacca di pelle rossa che gli abbiamo visto indossare in uno degli ultimi archi narrativi. Questo Escanor sarebbe capace di ruggire anche nella realtà.

