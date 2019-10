The Seven Deadly Sins: i fan discutono su chi sia più forte tra Escanor e Thor

I crossover tra anime e comics non sono certo una novità, così come i paragoni tra personaggi appartenenti a diversi universi narrativi. A tal proposito, nella giornata di ieri un utente Reddit ha condiviso una fan art ritraente una battaglia tra il peccato capitale della superbia Escanor e il Dio del Tuono Thor.

L'immagine, visibile in calce all'articolo, mostra i due personaggi pronti a battersi, entrambi equipaggiati con le loro iconiche armi a due mani: Rhitta per Escanor e Stormbreaker per Thor. Nei commenti è subito impazzata la discussione su chi sia il più forte, e ad oggi non si è ancora giunti ad un punto d'incontro.

Escanor, il peccato capitale della superbia, è uno dei guerrieri più forti di Nanatsu no Tazai, se non il più forte nel momento in cui scocca il mezzogiorno. Nel manga l'alleato di Meliodas ha praticamente ottenuto solo vittorie, riuscendo a battere avversari di altissimo livello come Estarossa e alcuni demoni superiori.

Thor d'altro canto è il figlio di Odino, nonché uno dei personaggi più forti dell'Universo Marvel. Oltre a possedere forza, velocità e resistenza sovraumane, il Dio del Tuono possiede anche la capacità di volare e di controllare i fulmini.

E voi cosa ne pensate? Chi dei due vincerebbe uno scontro? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui siate fan del manga di The Seven Deadly Sins poi, vi consigliamo di dare un'occhiata agli spoiler dell'ultimo capitolo.