The Seven Deadly Sins: il finale anticipa due personaggi che saranno nel sequel?

Dopo una pubblicazione lunga quasi otto anni, The Seven Deadly Sins si è concluso. La storia di Meliodas ed Elizabeth è giunta quindi a una fine, anche se sembra solo parziale dato l'annuncio del sequel The Four Knights of Apocalypse.

Proprio nei capitoli finali di The Seven Deadly Sins abbiamo potuto assistere ad alcune scene che sembrano far presagire al ritorno di alcuni personaggi nel sequel. Nel capitolo 345 di The Seven Deadly Sins abbiamo infatti saputo della prossima nascita di Tristano e Lancillotto, nomi importanti nell'epica arturiana, ma solo uno di questi è stato mostrato nel capitolo 346 di The Seven Deadly Sins.

Così come non è stato mostrato il figlio di Ban ed Elaine, però, non ha fatto la sua comparsa neanche il figlio di Diane e King. I due, che non erano stati menzionati nel capitolo 345, rivelano di aver avuto un figlio, dal genere ancora sconosciuto, e che come Lancillotto non viene mostrato. Per il figlio di Diane e King inoltre non si conosce neanche il nome.

È possibile tuttavia che Tristano sarà accompagnato nella sua prossima avventura da Lancillotto e il figlio del gigante e della fata, a meno che Nakaba Suzuki non abbia in programma di sconvolgere le carte in tavola. Cosa desiderereste dal sequel? Intanto non perdetevi la nostra recensione di The Seven Deadly Sins.