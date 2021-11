The Seven Deadly Sins e Four Knights of Apocalypse: rumor sugli anime in arrivo

Quello di The Seven Deadly Sins è uno degli universi fantasy che ha appassionato diverse persone in tutto il mondo nell'ultimo decennio. Nakaba Suzuki si è lanciato in una nuova esperienza su una grande rivista e ha presentato una Britannia rivista, ispirandosi ai miti di Re Artù e della Tavola Rotonda.

Il suo successo è stato straripante, tanto da consentire una lunga serializzazione. Dopo ben otto anni, The Seven Deadly Sins si è concluso a marzo 2020 col capitolo 346. Ciò però non ha fermato la narrazione del mondo di Britannia dato che Suzuki ha pubblicato vari oneshot e ha poi iniziato a gennaio 2021 il sequel Four Knights of Apocalypse. Negli ultimi giorni era trapelata una notizia molto importante: è in arrivo un progetto animato su Four Knights of Apocalypse.

Nelle scorse ore vari blogger e leaker della rete piuttosto affidabili hanno presentato le informazioni che avevano in loro possesso. Secondo ciò che si è saputo finora da WSM Manga e da Ryokutya, sembra che ci saranno due anime. Il primo sarà un lungometraggio su The Seven Deadly Sins incentrato sulla saga di Edimburgo, non trasposta nell'anime; il secondo anime sarà anch'esso un film e sarà incentrato su Tristan, figlio di Meliodas ed Elizabeth, e che potrebbe fare da prequel a Four Knights of Apocalypse.

In attesa di ulteriori dettagli su queste due pellicole, vi invitiamo a prendere come di consueto con le pinze questi rumor in attesa degli annunci ufficiali da parte di Kodansha.