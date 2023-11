The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse arriverà su Netflix molto presto

Domenica è stato proiettato in anteprima all'Anime New York l'anime di The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse. L'adattamento prodotto da Netflix debutterà tra pochi mesi sulla celebre piattaforma streaming.

L'anime è un adattamento del manga The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse, sequel dell'opera The Seven Deadly Sins di Nakaba Suzuki.

La storia racconta le avventure di Percival che viene privato di ogni cosa, da un misterioso personaggi che condivide con lui un legame, la cui natura però non è ancora molto chiara.



Percival non può fare altro che intraprendere un pericoloso viaggio per ritrovare colui che l'ha strappato alla sua quotidianità. Durante questo percorso, il ragazzo imparerà a vivere e lottare, anche grazie all'aiuto di un cast di nuovi personaggi, che lo aiuteranno ad affrontare il suo pericoloso destino.

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse debutterà su Netflix il 31 Gennaio 2024, e verrà trasmesso per sei mesi senza interruzioni. L'anime sarà diretto da Maki Odaira mentre la sceneggiatura sarà scritta da Shigeru Murakoshi.

Youichi Takada, animatore di Lupin the Third: Parte 5 e Fullmetal Alchemist: Brotherhood, disegnerà i personaggi, mentre Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto comporranno la musica del tema principale.

Il manga di Four Knights of the Apocalypse ha da poco concluso la sua prima parte.