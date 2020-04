The Seven Deadly Sins: Giu Hellsing regala un cosplay di una Merlin mozzafiato

Da ormai diverse settimane, The Seven Deadly Sins non viene più pubblicato da Weekly Shonen Magazine. Nakaba Suzuki ha deciso di terminare infatti la sua opera in un modo che consentirà allo sviluppo del sequel The Four Knights of Apocalypse. Ma i fan sono rimasti ancora affezionati al mondo magico ispirato alla Gran Bretagna feudale e arturiana.

Il mondo ricco di The Seven Deadly Sins creato da Nakaba Suzuki ha presentato diversi personaggi. Oltre ai protagonisti Meliodas ed Elizabeth, abbiamo conosciuto anche la maga Merlin, altro membro de I Sette Peccati Capitali. Dotata di una magia che non conosce limiti, Merlin è stata per tanto tempo uno dei personaggi più enigmatici della saga dei cavalieri.

Tuttavia ha conquistato tanti appassionati con questo fare misterioso e col suo fascino, replicato alla perfezione dalla modella Giu Hellsing. La cosplayer ha pubblicato diversi giorni fa un cosplay di Merlin di The Seven Deadly Sins come potete vedere nel post di Instagram in calce. Il peccato di Gola si mostra in due foto, la prima che la prende a quasi tutta la figura, mostrando i dettagli del vestito, la seconda ci mostra invece a tre quarti il viso più da vicino.

Cosa ne pensate di questo cosplay di Merlin? Non perdetevi la nostra recensione di The Seven Deadly Sins.