The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Parte 2 arriva in estate: l'uscita su Netflix

Il 20 dicembre 2022 è arrivato su Netflix The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, film anime diviso in due parti che racconta una storia originale scritta dall'autore Nakaba Suzuki. A poche ore dal debutto, è stata rivelata la data di uscita della seconda parte di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh.

Il recentissimo esordio del film è stato apprezzato da tutti i fan dell'opera, che già non vedono l'ora di sapere come proseguirà la storia. L'avventura di Tristan, il figlio di Meliodas, non tarderà ad arrivare. The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Parte 2 debutterà su Netflix nell'agosto 2023.

La pellicola, che fa da ponte tra la serie originale e i Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, prende piede 14 anni dopo la sconfitta del Clan dei Demoni. La pace regna sulla terra, ma una nuova minaccia mette in pericolo la stabilità duramente ottenuta da Elizabeth e Meliodas. Questa volta a dover combattere per la pace sarà il figlio dei due protagonisti, Tristan. Egli è però incapace di controllare i poteri ereditati dai genitori, quello del Clan dei Demoni di suo padre e quello del Clan della Dea di sua madre.

Nella seconda parte di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh proseguirà la battaglia con Deathpierce, un tempo membro dei Cavalieri Sacri del regno. Con il finale del film diretto da Noriyuki Abe e prodotto presso Studio Deen sarà poi possibile ricongiungersi con il prossimo adattamento anime di The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse.