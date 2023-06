The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Parte 2, le prime immagini del film di Netflix

The Seven Deadly Sins è una serie popolare che narra le avventure dei Sette Peccati Capitali, un gruppo di potenti guerrieri che difendono il regno di Britannia. Creato da Nakaba Suzuki, il manga ha conquistato un vasto pubblico con la sua combinazione di azione, avventura e elementi sovrannaturali.

La serie si concentra sulle gesta dei Sette Peccati Capitali, ognuno dei quali rappresenta uno dei peccati capitali: Meliodas (ira), Diane (invidia), Ban (avarizia), King (pigrizia), Gowther (gola), Merlin (superbia) ed Escanor (superbia). Insieme, combattono contro nemici potenti e pericolosi per proteggere il regno. Tuttavia, la serie animata si è conclusa con The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh. La storia però continua: mentre il manga è concentrato su Four Knights of Apocalypse, l'anime sta proseguendo con alcuni film, incentrati sulle nuove generazioni.

Oltre Cursed by Light, Netflix ha messo in scena The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, un'avventura che espande questo mondo di Britannia con Tristan e Lancelot protagonisti. La prima parte è stata proposta su Netflix a dicembre 2022, mentre la seconda è in arrivo. Infatti, è noto da tempo che Grudge of Edinburgh tornerà ad agosto 2023, e quindi i giovani Tristan e Lancelot concluderanno la loro storia, almeno per il momento.

Netflix ha pubblicato alcune nuove foto, disponibili nel tweet in basso, dove si vedono i due giovani alle prese con i nemici della saga. Se nelle prime due foto vengono ritratti i tre personaggi in fase statica, nelle seconde foto iniziano gli scontri, apparentemente degli uno contro uno. Vedrete il film di The Seven Deadly Sins?