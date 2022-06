The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, data di uscita e nuovi design per il film

La storia del manga di The Seven Deadly Sins si è conclusa nel 2020, quindi ormai da oltre due anni. Mentre Nakaba Suzuki ha deciso di concentrarsi sul sequel Four Knights of Apocalypse, ambientato 16 anni dopo la conclusione della grande guerra contro i demoni, a livello animato si è venuta a creare una situazione molto differente.

Conclusa la saga, dapprima è arrivato il film The Seven Deadly Sins: Cursed By Light, dopodiché Netflix ha deciso di espandere ulteriormente l'universo con un progetto unico e che arriverà esclusivamente sulla piattaforma di streaming. A dicembre 2022 arriverà The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh su Netflix, un film diviso in due parti, con la seconda che non ha ancora una data di uscita.

Protagonista stavolta è Tristan, il figlio di Meliodas ed Elizabeth, che sarà ripreso sia in versione da bambino che in quella da ragazzo. Durante la Netflix Geeked Week, il cui terzo giorno è stato dedicato esclusivamente al comparto animato, la piattaforma ha rivelato nuovi character design e ha confermato che Yuki Kaji riprenderà il ruolo di Meliodas, mentre Tristan avrà prima la voce di Mikako Tomatsu (da bambino) e poi quella di Ayumu Murase (da ragazzo).

Non ci sono stati altri video o rivelazioni, mentre potete recuperare qui il trailer di Grudge of Edinburgh.