The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, dettagli e sinossi dal film sequel

La storia originale di The Seven Deadly Sins si è conclusa da quasi due anni in formato manga, con Nakaba Suzuki che ha deciso tuttavia di proseguire questo mondo con il sequel Four Knights of Apocalypse. Netflix, dal canto suo, ha deciso di continuare con la vecchia storia, inizialmente distribuendo il film The Seven Deadly Sins: Cursed By Light.

Quel film originale distribuito anche in Giappone tuttavia non è stato l'ultimo. Alcuni mesi fa, Netflix ha presentato The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, nuovo film animato in 3DCG che sarà esclusivo della piattaforma di streaming. Stavolta il protagonista della storia sarà Tristan, il figlio di Meliodas ed Elizabeth, ambientato in un periodo precedente all'inizio di Four Knights of Apocalypse.

La trama di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh rivelata da Netflix è la seguente: "Divisa in due parti, la storia seguirà Tristan, il figlio dei protagonisti di The Seven Deadly Sins, Meliodas ed Elizabeth. Tristan eredita i poteri del clan delle Dee e può curare le ferite delle persone, ma spesso finisce per far del male agli altri a causa della sua incapacità di controllare i poteri ereditati dal clan dei Demoni. Per proteggere la sua famiglia, Tristan si reca al castello di Edinburgh e fa amicizia lungo il cammino".

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh sarà uno dei progetti animati di Netflix a fare il proprio debutto nel 2022.