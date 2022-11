The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, nuovo emozionante trailer

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh è il nuovo film Netflix in CGI. Diviso in due parti , è basato, come suggerisce il titolo, sul franchise di Nanatsu no Taizai, I sette peccati capitali, e racconta le avventure di Tristan, il figlio di Meliodas ed Elizabeth.

Avevamo già tratto alcuni dettagli su The Seven Deadly Sins: The Grudge of Edinburgh ma il giorno 19 novembre è uscito un nuovo trailer ufficiale, presente in cima alla pagina e tutto da scoprire. Quest'ultimo mostra la nuova opera animata nella sua veste grafica digitale, dai colori vivacissimi. Il lungometraggio si preannuncia epico e pieno di azione.

Nei primi momenti della promo è presente in scena Elizabeth, la quale finisce distesa su un letto a causa di un'oscura maledizione. Susseguono scene con nuove e vecchie conoscenze del cast, sopra il brano musicale di SawanoHiroyuki[nZk]:XAI, chiamato Lemonade, udibile in anteprima. Infine, vi è la schermata con logo Netflix e data di uscita precisa: 20 dicembre. Per quanto riguarda gli interpreti: Yuuki Kaji riprende il ruolo come Meliodas. Mikako Komatsu presta la voce a Tristan nelle scene in cui è ancora bambino mentre Ayumu Murase da quando sarà adolescente. Invece Sora Amamiya doppia Elizabeth.

Che impressioni vi siete fatti di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh? Fateci sapere con un commento qui sotto. Nel frattempo vi ricordiamo la nostra recensione di The Seven Deadly Sins.