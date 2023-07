The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2, nuovo trailer con theme song

La storia dei sette peccati capitali si è conclusa. Se il manga, oltre qualche capitolo autoconclusivo, è andato avanti ampliando la storia di Britannia con il sequel Four Knights of Apocalypse, arrivato qualche anno dopo la fine di The Seven Deadly Sins, l'anime si è mosso in maniera completamente diversa con alcuni film.

Dapprima è arrivato il film The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, realizzato in animazione classica e ambientato immediatamente dopo la grande battaglia finale della quarta stagione dell'anime. Dopodiché, è arrivato un nuovo progetto in esclusiva Netflix: un doppio film intitolato The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh. La città scozzese, presente anche in questo universo alternativo, è stata citata più volte a causa di alcuni accadimenti abbastanza pericolosi. Adesso si torna qui ma non con i vecchi protagonisti, bensì con i nuovi, i giovani Tristan e Lancelot.

I due tornano a farsi vedere nel trailer di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Parte 2, che Netflix ha pubblicato in vista del ritorno ormai imminente. Il trailer, vede i due giovani che arrivano nella città di Edimburgo, diventata terra pericolosa e di nessuno, con una grande sfida che li vedrà affrontare un nemico importante. Come si intravede nel trailer, però, ci sarà spazio anche per un grande ritorno, quello dei sette peccati capitali, con Meliodas, King, Gowther, Diane e Ban che si mettono in risalto mentre i due giovani combattono.

Nel video in alto è disponibile anche la theme song "odd:I" di SawanoHiroyuki[nZk]:Akihito Okano, confermando l'uscita del film per l'8 agosto 2023 su Netflix. La storia di Britannia proseguirà poi con l'anime di Four Knights of Apocalypse.