The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, trailer con Tristan del nuovo film

Negli scorsi giorni sono arrivate tante voci su un anime collegato a Four Knights of Apocalypse, progetto che sta portando avanti la storia di Britannia creata da Nakaba Suzuki. Il sequel di The Seven Deadly Sins non è però l'epicentro degli eventi che diventeranno anime su Netflix.

Dopo i rumor sui film di Four Knights of Apocalypse dei giorni scorsi, Netflix ha rivelato informazioni sul nuovo progetto in arrivo. L'anime leakato è effettivamente un film diviso in due parti e sarà incentrato su Edimburgo e avrà Tristan, figlio di Meliodas ed Elizabeth, come protagonista. Il film si intitolerà The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh (Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh) e apparterrà quindi alla precedente saga e non a Four Knights of Apocalypse, pur facendo da ponte per le due storie.

Netflix ha pubblicato il trailer del primo film di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh dove si può osservare una realizzazione in 3DCG. La storia è stata preparata dal mangaka Nakaba Suzuki, alla regia è presente Bob Shirahata, Noriyuki Abe alla supervisione dle progetto, Rintarou Ikeda alla sceneggiatura, mentre l'animazione è stata affidata agli studi Alfred Imageworks e Marvy Jack. Netflix ha confermato che i film di The Seven Deadly Sins arriveranno entrambi nel 2022, ma le date non sono state ancora precisate.