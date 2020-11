The Seven Deadly Sins: questo incantevole cosplay di Merlin diventa virale tra i fan

Finalmente si avvicina l'esordio di The Seven Deadly Sins, previsto per gennaio 2021. La quarta e ultima stagione è stata purtroppo posticipata a causa del Coronavirus, ma la produzione sta andando avanti per portare a termine la trasposizione dell'omonimo manga di Nakaba Suzuki.

Il trailer di The Seven Deadly Sins 4 ha indubbiamente riacceso i fan, anche se bisognerà fare i conti con i problemi che hanno afflitto la stagione precedente. In attesa di vedere se questi saranno risolti, manteniamo alta l'attenzione sul progetto con un nuovo cosplay a tema The Seven Deadly Sins.

Tra i sette personaggi che fanno parte del gruppo di protagonisti c'è la maga Merlin, il cui nome è un omaggio al famoso stregone del Ciclo Arturiano. Nell'anime di Nakaba Suzuki però Merlin è una donna bella e affascinante, con un fisico snello ma con le curve nei posti giusti e quasi tutte in mostra grazie a un abito viola svolazzante e scollato.

Tutto questo è stato ripreso nel cosplay di Hana, che potete vedere in basso. La cosplayer fa risaltare sia il lato A che il lato B come la Merlin dell'anime e del manga, e a quanto pare è molto piaciuto ai fan. A meno che insieme al cosplay non sia arrivato anche un incanto particolare, questa Merlin ha ottenuto oltre 50000 likes su Instagram, diventando virale.