The Seven Deadly Sins: Key Visual e nuove informazioni per la terza stagione dell'anime

La nuova stagione tratta dall'opera di Nakaba Suzuki si chiamerà The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, secondo quanto rivelato dai ragazzi di Studio DEEN. Oggi, per la gioia degli appassionati, sono state svelate una serie di informazioni sulla terza stagione, oltre alla splendida Key Visual osservabile in calce.

Innanzitutto, la nuova serie è passata in mano a Studio DEEN, dopo le due stagioni curate dallo studio di animazione A-1 Pictures. I motivi della separazione non sono stati ufficializzati, ma secondo alcune voci dipenderebbero da un sovraccarico lavorativo.

Per quanto riguarda lo staff, Susumu Nishizawa (già sceneggiatore del film) dirigerà i lavori, mentre Rintarou Ikeda (Love and Lies, Hakyu Hoshin) si occuperà della sceneggiatura. Rie Nishino (Now and Then, Wind: a breath of heart) sarà in carica del characters design, mentre le musiche saranno affidate al trio composto da Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto, Takafumi Wada (L'Attacco dei Giganti, The Seven Deadly Sins stagioni 1 e 2).

Il cast giapponese vedrà il ritorno di tutti i suoi componenti, Yuuki Kaji sarà Meliodas, Sora Amamiya Elizabeth, Misaki Kuno Hawk, Aoi Yuki Diane, Tatsuhisa Suzuki Ban, Jun Fukuyama King, Yuuhei Takagi Gowther, Maaya Sakamoto Merlin, Tomokazu Sugita Escanor. Per quanto riguarda i nuovi personaggi, nuove informazioni saranno rivelate nei prossimi mesi.

Le prime due stagioni di Nanatsu no Taizai hanno adattato 24 dei 37 Volumi disponibili. La terza stagione sarà nuovamente composta da 24 episodi, dunque ci aspettiamo di vedere per lo meno i due archi narrativi dedicati a Corand e al Festival del combattimento.

Cosa ne pensate? Vi piace la Key Visual? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto. Vi ricordiamo inoltre che il 22 settembre ci sarà un evento speciale dedicato alla serie, dunque preparatevi a ricevere nuove informazioni!