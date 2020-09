The Seven Deadly Sins: il lavoro eccezionale di un fabbro ci porta la lancia Chastiefol

Con l'esplosione del fenomeno di anime e manga sono arrivati in rete ad esporre i propri progetti diversi fan. Chi si lancia nei classici disegni e chi prova qualcosa di più particolare, come la forgiatura delle armi viste durante gli anime. I fabbri di That Works hanno deciso di provare con un'arma di The Seven Deadly Sins.

I fabbri Matt Stagmer e Ilya Alekseyev hanno ricreato la lancia Chastiefol, arma utilizzata da King durante The Seven Deadly Sins. Il video che potete osservare in alto ha una durata di ben sedici minuti e qui ci vengono mostrati tutti i passaggi della lavorazione che ha portato a diventare reale questo Tesoro Sacro del personaggio.

Matt e Ilya hanno utilizzato tante tecniche diverse per realizzare Chastiefol con acciaio H13 anti abrasioni e altamente resistente, dimostrando ancora una volta che il lavoro di fabbro sopravvive e può essere molto soddisfacente. Infine il duo si lancia nella classica prova dell'arma, e infatti nel finale vediamo la prova di taglio e distruzione di vari oggetti.

Un'arma sicuramente adatta ai cosplay migliori, come quello di Maurizio Merluzzo che impersona Escanor. Intanto si avvicina la data di uscita della nuova stagione: ecco una key visual di The Seven Deadly Sins: Fundo no Shinpan.