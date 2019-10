The Seven Deadly Sins: il Leone della Superbia vive in un magnifico cosplay

Gli anni 2010 stanno per finire, e con essi sta per vedere il termine The Seven Deadly Sins. Il manga creato da Suzuki Nakaba e pubblicato da fine 2012 su Weekly Shonen Magazine è stato infatti uno dei manga icona del decennio ma ormai si appresta alla conclusione. I fan continuano però a dare supporto alla serie con fan art e cosplay dedicati.

Tra i personaggi più amati di The Seven Deadly Sins vediamo senza dubbio Escanor, il Peccato di Superbia col tatuaggio del leone. L'ultimo in ordine cronologico ad entrare nel gruppo dei sette peccati capitali, è stato anche l'ultimo ad essere mostrato nel manga ma capitolo dopo capitolo ha raccolto dietro di sé una folta schiera di seguaci che hanno provato anche a dargli vita tramite cosplay.

E proprio via cosplay arriva un fenomenale Escanor, in un'immagine che ha raccolto molto consenso su Reddit. Come potete vedere in calce, ci sono due post, uno tratto da Reddit e uno dalla pagina Instagram del cosplayer just_plain_chris. Il ragazzo ha realizzato un cosplay di Escanor di giorno con i fiocchi, a partire dalla somiglianza fisica e dei baffi per poi passare al vestiario. In primo piano c'è sicuramente l'ascia Rhitta, il tesoro sacro del Sin. Cosa ne pensate di questo cosplay?

Proprio durante la scorsa settimana, The Seven Deadly Sins ha visto un capitolo speciale dedicato a Escanor.