The Seven Deadly Sins: il manga annuncia quando arriverà l'ultimo capitolo

La storia di Meliodas ed Elizabeth ha colpito tantissimi lettori e spettatori tra manga e anime. Ma mentre chi attende l'anime The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods avrà ancora del tempo per godersi le avventure dei sette peccati, i lettori del fumetto dovranno salutare The Seven Deadly Sins a breve.

Alcune avvisaglie c'erano già state, come i nomi dei capitoli dal 307 in poi intitolati "Epilogo", ma ora arriva l'ufficialità: The Seven Deadly Sins si concluderà la prossima settimana con il capitolo 310. I primi spoiler avevano già anticipato questa possibilità, ma la conferma è arrivata soltanto oggi con l'uscita del capitolo ufficiale inglese sul servizio streaming Crunchyroll e con l'arrivo nelle fumetterie nipponiche della rivista Weekly Shonen Magazine.

Nella nuova e penultima storia di The Seven Deadly Sins, l'editor della serie ha anticipato tramite le solite domande e risposte nell'angolo dedicato che il manga raggiungerà il climax la prossima settimana. Il #24 di Weekly Shonen Magazine vedrà quindi apparire l'ultimo capitolo del manga di Nakaba Suzuki, a sei anni e mezzo dal suo debutto avvenuto a fine 2012.

L'autore aveva già anticipato che la serie si sarebbe conclusa entro l'estate di quest'anno e proprio recentemente i protagonisti Meliodas ed Elizabeth erano riusciti a sconfiggere la maledizione che li perseguitava da migliaia di anni. Il prossimo capitolo di The Seven Deadly Sins si intitolerà "Addio, sette peccati capitali" e andrà a concludere il volume 37 della serie.