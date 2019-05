The Seven Deadly Sins, il manga si concluderà il 15 maggio?

Era una notizia che già circolava in rete, ma soprattutto che non lasciava trasparire molto altro dati i titoli degli ultimi capitoli usciti finora. Ebbene sì, pare proprio che The Seven Deadly Sins stia per volgere al termine, concludendo una storia ormai in corsa da diversi anni.

"Epilogo 1", era questo il titolo che aveva iniziato a sancire la prossima fine del manga, che ormai sembra essere sempre più realtà, una certezza sempre più confermata e non più che solo una speculazione. La fonte della notizia bomba è SPY, celebre leaker del settore, che afferma con un post su Twitter, in calce all'articolo, la voce in cui il manga troverebbe la sua conclusione. Molto più che squittii, dato che pare che sia proprio la rivista Weekly Shonen Magazine, con l'ultimo capitolo, a certificarne il termine di The Seven Deadly Sins nel prossimo numero in uscita il 15 maggio.

Il conto alla rovescia di una possibile fine è ormai partito ed è sempre più vicino a realizzarsi, e nel caso in cui la voce fosse effettivamente confermata, state certi che la notizia rimbalzerà il prima possibile. Non mancheremo, ovviamente, di tenervi aggiornati su ulteriori sviluppi, anche in virtù della prossima stagione dell'anime Wrath of the Gods, che sarà affidata allo Studio Deen (Konosuba) e non più ad A-1 Pictures.

Una notizia importante, dunque, che se verificata sancirà la conclusione di uno dei manga di punta della rivista, nonché una delle storie shonen più avvincenti degli ultimi 10 anni. Ne approfittiamo per invitarvi a recuperare gli spoiler sul capitolo 308, per non farvi cogliere impreparati su questa conclusione ormai imminente.

E voi, vi aspettavate questa fine ormai prossima?