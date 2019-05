The Seven Deadly Sins: il manga sembra che durerà più del previsto

Nelle scorse settimane si è parlato molto del celebre manga di Nakaba Suzuki The Seven Deadly Sins. La serie con protagonista Meliodas ed Elizabeth aveva dato il via a un arco intitolato "Epilogo" e, unito a un messaggio presente a margine di una pagina nel capitolo 309, si pensava che la conclusione sarebbe arrivata in definitiva questa settimana.

Secondo i primi spoiler provenienti dagli insider che hanno già messo le mani in anticipo su una copia del Weekly Shonen Magazine di questa settimana, a quanto pare The Seven Deadly Sins non si concluderà. O almeno, non ora, ma a breve.

Infatti, alcune fonti confermano che è presente un commento di Nakaba Suzuki nel capitolo 310, intitolato "Addio Seven Deadly Sins", secondo il quale il manga durerà ancora un altro po'. L'autore aveva già dichiarato in passato che la serie si sarebbe conclusa entro l'estate e con al massimo 40 volumi. Considerato questo nuovo prolungamento, è possibile che la serie ci accompagnerà per altri due o quattro mesi, terminando quindi a luglio o settembre, per avere in definitiva 39 o 40 volumi totali.

Nello scorso capitolo di The Seven Deadly Sins era stato dichiarato che il 310 sarebbe stato il capitolo con il climax, termine utilizzato spessissimo in Giappone per riferirsi proprio alla chiusura del manga.