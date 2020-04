The Seven Deadly Sins: il mangaka torna a disegnarlo in un video, annunciata un'intervista

Da poco più di un mese, Nakaba Suzuki ha detto addio al suo manga The Seven Deadly Sins che pubblicava su Weekly Shonen Magazine dal 2012. L'autore però non ha salutato ancora il suo universo dato che pubblicherà il sequel Four Knights of Apocalypse sulla stessa rivista nei prossimi mesi.

Oltre la pubblicazione del manga, Nakaba Suzuki non si lascia però sfuggire la possibilità di regalare ai fan nuovi shikishi con i personaggi principali di The Seven Deadly Sins. Il giornale francese Le Figaro ha condiviso un video in questi giorni, che potete vedere in alto alla notizia, dove Nakaba Suzuki disegna il protagonista Meliodas, affiancato da uno degli altri peccati più popolari, Ban. Il video è stato poi affiancato da un altro disegno in tempo reale pubblicato sul sito del magazine francese AnimeLand, che trovate alla fonte. In questo secondo video, a essere ritratta è Diane la gigantessa.

In aggiunta a questo disegno, è stato anche rivelato che il mangaka di The Seven Deadly Sins ha rilasciato un'intervista ai media francesi e che la stessa verrà pubblicata domenica 3 maggio sul quotidiano. Siete stati contenti di aver rivisto un'altra volta i protagonisti di The Seven Deadly Sins dopo la conclusione del manga?