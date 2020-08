The Seven Deadly Sins: Maurizio Merluzzo e il suo cosplay di Escanor fanno faville in rete

The Seven Deadly Sins 3 non ha fatto una buona impressione sui fan storici dell'anime. Purtroppo l'ultima stagione non è stata realizzata a dovere sotto tanti fronti, ma l'affetto verso i personaggi rimane. Per questo continuano a fioccare in rete cosplay a tema The Seven Deadly Sins, anche dall'Italia.

Uno dei personaggi più apprezzati del manga e dell'anime di The Seven Deadly Sins è sicuramente Escanor. Il peccato della superbia ha fatto la sua comparsa più tardi rispetto agli altri membri del gruppo di ex criminali, un po' dopo la conclusione del primo arco narrativo. Escanor ha due volti, uno mingherlino e deboluccio quando è notte e l'altro portentoso e superbo quando è giorno.

Quest'ultima versione ha una potenza senza pari, capace di rivaleggiare anche con quella di Meliodas, e ora il personaggio ha preso vita grazie al doppiatore Maurizio Merluzzo. Lo youtuber e voce di tanti personaggi negli anime che arrivano in Italia si dedica anche ai cosplay di tanto in tanto e sulla sua pagina Instagram ha condiviso il suo ultimo travestimento. Il cosplay di Escanor di Maurizio Merluzzo ha preso forma nelle due foto che vedete in basso, con tanto di effetti speciali che ne aumentano la qualità.

Il doppiatore è riuscito a rendere un buon omaggio al prode peccato del leone?