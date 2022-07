The Seven Deadly Sins: Merlin è il peccato di gola in questo cosplay di katarinasuzu

The Seven Deadly Sins è il gioiellino di Nakaba Suzuki che ha riscosso un enorme successo in tutto il globo. Anche se le gesta dei 7 Peccati Capitali sono di fatto concluse, la mitologia sta proseguendo in Four Knight of the Apocalypse, il suo diretto sequel ambientato qualche anno dopo gli eventi della trama principale.

Proprio il seguito di The Seven Deadly Sins godrà inoltre di un anime anche se attualmente non conosciamo i dettagli circa la data d'uscita e sui componenti dello staff. Ad ogni modo, la community non ha mai dimenticato i volti che hanno reso grande la saga di Suzuki sensei e, di tanto in tanto, emergono sui social interessanti manifestazioni di creatività a tema.

La cosplayer amatoriale ucraina conosciuta come katarinasuzu, infatti, ha realizzato un affascinante e fedele cosplay di uno dei protagonisti della saga, Merlin, il Peccato di Gola. L'artista è riuscita ad emulare in maniera abbastanza realistica uno dei volti più criptici ed enigmatici della storia, riuscendo persino a riscuotere un certo apprezzamento tra i fan dell'opera.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Merlin, che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.