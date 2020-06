The Seven Deadly Sins: una Merlin ultra sexy nel cosplay di Katarinasuzu

Nel corso dei suoi sette anni e mezzo di vita, The Seven Deadly Sins ci ha accompagnato in un viaggio nella terra di Britannia in compagnia di personaggi come Meliodas ed Elizabeth. Il duo di protagonisti però non sarebbe mai riuscito nella sua impresa senza l'aiuto di fidi cavalieri, tra cui l'enigmatica maga Merlin.

La bella maga fu presentata nella prima fase narrativa di The Seven Deadly Sins e portò con sé conoscenze e abilità magiche mai viste prima. Col passare del tempo il suo contributo è diventato sempre più importante per i cavalieri peccatori fino a diventare fondamentale nell'ultimo arco narrativo. Apprezzata da tanti, Merlin ha ricevuto diversi cosplay nel corso del tempo.

Anche la russa Katarina Suzu ha deciso di vestire i panni del personaggio, presentandovi il cosplay di Merlin da The Seven Deadly Sins che potete osservare in basso. Sono tante le foto realizzate che ci permettono sia di dare uno sguardo ai dettagli del costume che all'immedesimazione nel personaggio. In alcune foto infatti, Merlin si farà accompagnare da Escanor sia in versione umana magra che potenziata. Grazie a qualche effetto di post produzione inoltre si è fatta ritrarre mentre utilizza magie. Vi piace questo cosplay a tema The Seven Deadly Sins? E a proposito del re del sole, un fan ha preparato un artwork iper realistico di Escanor.