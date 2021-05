The Seven Deadly Sins: nuova locandina per l'ultima stagione, inizia la fase finale

The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement è la quarta e ultima stagione del noto anime sui sette peccati capitali. Meliodas ed Elizabeth, dopo aver attraversato l'inferno per migliaia di anni, sono giunti quasi al termine del loro viaggio, ma in queste ultime fasi i nemici non demordono.

La stagione 4 di The Seven Deadly Sins è composta da 24 episodi totali e ciò vuol dire che, con il diciannovesimo episodio trasmesso in Giappone da poche ore, l'anime è in dirittura d'arrivo. Mancano soltanto 5 episodi, 5 settimane, alla conclusione di questa storia decennale. Per festeggiare la fase finale dell'anime, è stata condivisa una nuova key visual su The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement.

Nell'immagine in basso diffusa dal sito ufficiale di The Seven Deadly Sins vediamo tutti i personaggi coinvolti nella battaglia finale. Il Re dei Demoni nel corpo di Meliodas, i peccati capitali, Zeldris e Gelda, naturalmente Elizabeth e c'è spazio anche per Artù e Cath che quindi torneranno per gli ultimi episodi con qualche risvolto, essendo stati lontani dalla serie per diversi episodi.

Mentre la storia di Britannia continua nel manga sequel The Four Knights of Apocalypse, l'anime vedrà anche il film The Seven Deadly Sins: Cursed By Light in arrivo in estate.