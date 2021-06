The Seven Deadly Sins, la nuova stagione arriva su Netflix: ecco la data per l'Italia

The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement è l'ultima stagione dell'adattamento tv del manga di Nakaba Suzuki ormai completo da diversi mesi. Anzi, attualmente l'autore ha già iniziato il suo sequel diretto intitolato The Four Knights of Apcalypse. Ad ogni modo, prima di conoscere quale sarà il futuro del brand, godiamoci la nuova serie su Netflix.

Per questo finale lo Studio Deen, che ha sostituito A-1 Pictures già in occasione della terza stagione, vuole fare le cose in grande e ha già annunciato il prossimo film del franchise: The Seven Deadly Sins: Cursed by Light. Del film n questione sappiamo ancora poco se non che tratterà una storia inedita curata personalmente da Nakaba sensei. Prima di allora, tuttavia, i fan avranno modo di godere delle gesta dei 7 Peccati Capitali nella nuova serie che approderà a breve su Netflix.

Attraverso il consueto comunicato e con una notifica poco dopo, il colosso americano dedito allo streaming on-demand ha confermato l'approdo dell'anime in Italia a partire dal prossimo 28 giugno. Ci separano dunque meno di tre settimane prima di rivedere Meliodas e i suoi compagni sul campo di battaglia. Vi ricordiamo che The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement conterà all'incirca 24 episodi e non sappiamo se Netflix farà uscire inizialmente solo la prima parte.

E voi, invece, che aspettative avete per questa nuova stagione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.