The Seven Deadly Sins - Original Sin arriva in Italia ad Agosto

Da pochissimo, con l'uscita del 41esimo volume, il manga di The Seven Deadly Sins è giunto al termine, ma per salutare definitivamente l'opera di Nakaba Suzuki è ancora presto. Attraverso un comunicato stampa rilasciato sul proprio sito web ufficiale, Edizioni Star Comics ha infatti annunciato l'imminente arrivo di un nuovo volume unico.

Il 4 agosto 2021 è in arrivo The Seven Deadly Sins - Original Sin, un volume unico che scava nel passato di Meliodas, Elizabeth e gli altri portando storie extra e contenuti aggiuntivi, tra cui un episodio originariamente pubblicato su una rivista per ragazze. Al prezzo di 5,90 euro, per un totale di 192 pagine, questo volume speciale racchiuderà un tesoro, immancabile per coloro che hanno già collezionato l'intera serie firmata Suzuki.

Quali sono le origini dei sette indomiti eroi salvatori di Britannia? Quali furono le prime missioni a cui presero parte? E cosa successe quella volta che, dodici anni prima degli eventi narrati nella serie regolare, il Regno di Edinburgh venne invaso dal Clan dei Vampiri? The Seven Deadly Sins - Original Sin racconta l'origine dei peccati capitali, andando ad ampliare il fantastico universo narrativo ideato dal sensei Nakaba Suzuki.

